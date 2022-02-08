Казань, 8 февраля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Казани между жителями соседних домов по улице 2-Зеленая произошел конфликт из-за нечищеной парковки для транспортных средств. Один из участников перепалки несколько раз выстрелил в воздух из охотничьего ружья, сообщает 8 февраля пресс-служба управления МВД России по городу Казани.

Charles Knowles Выстрел

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции увидели мужчину с оружием в руках. Правоохранители задержали горожанина и изъяли гладкоствольное охотничье ружье «Вепрь». Во внутреннем кармане куртки мужчины обнаружили похожий на пистолет предмет, который также изъяли.

Во время конфликта на парковке один из мужчин достал похожий на пистолет предмет и произвел несколько выстрелов в направлении автомобиля своего соперника, а затем выстрелил несколько раз из охотничьего ружья. Позже у подозреваемого дома изъяли еще одно ружье.

По результатам экспертизы, пистолет оказался травматическим. При этом разрешение на хранение и ношение оружия у мужчины имелось. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, инициатива глава СКР Александра Бастрыкина по ужесточению контроля за оборотом оружия позволит значительно сократить количество инцидентов в общественных местах.

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