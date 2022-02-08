Москва, , 10:55 — REGNUM Жители России с 1 марта 2022 года смогут получить свидетельства о смерти своих родственников в электронном виде. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в Правила ведения Федерального реестра медицинских документов о смерти. Введение электронного свидетельства в России станет обязательным.

Сведения о смерти граждан в Федеральный реестр будут вносить медицинские организации, Федеральная налоговая служба (ФНС), Пенсионный фонд РФ, Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).

ИА REGNUM ранее сообщало, в октябре 2020 года пилотный проект по выдаче электронных свидетельств о смерти начался в трёх регионах России.

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