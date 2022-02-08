Москва, 8 февраля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Развёртывание миротворческой миссии ООН на границе России и Украины не имеет смысла, внутриукраинский конфликт нужно решать Киеву через диалог с Донбассом. Об этом директор департамента международных организаций МИД РФ Пётр Ильичев заявил 8 фвераля.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдаты ООН

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Он подчеркнул, что вопрос о миротворцах ООН в Донбассе не обсуждается, он окончательно закрыт. Москва не видит необходимости в присутствии миротворцев ООН на российско-украинской границе в настоящий момент.

«Миротворцы ничего не решат во внутриукраинском конфликте. Украинцам надо разговаривать с ЛНР и ДНР», — сказал Ильичев в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что обсуждается выполнение Минских соглашений и резолюции 2202, там про миротворцев ничего не сказано.

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