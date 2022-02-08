Нур-Султан, , 10:54 — REGNUM Национальный банк Казахстана начал работу над проектом по внедрению цифрового тенге и уже завершил разработку прототипа платформы под цифровую валюту. Об этом 8 февраля доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву глава Нацбанка Галымжан Пирматов.

Цифровая экономика

«В текущем году будет выработано итогового решение по модели внедрения цифрового тенге с оценкой выгод и издержек», — сказал Пирматов.

Он отметил, что в декабре 2021 года был обнародован первый доклад о ходе работ по внедрению цифрового тенге. Это будет третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами.

Ранее в Нацбанке отметили, что эмиссию цифрового тенге будет осуществлять Нацбанк. Его будут использовать параллельно с другими формами оплаты.