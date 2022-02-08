Москва, 8 февраля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») предложил ввести маркировку БАДов и спортивного питания, передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля.

Duma.gov.ru Сергей Неверов

«Досудебная блокировка страниц вместе с маркировкой продукции должны стать механизмом, который «обелит» эту отрасль», — заявил Неверов.

Биологически активные добавки — это то, что люди покупают, как правило, без назначения врача, по совету, поверив рекламе или описанию, рассуждает парламентарий.

При этом, по его словам, «в онлайн-продажах очень много препаратов, не прошедших регистрацию и несущих действительно риск для здоровья».

Неверов обратил внимание на то, что с мая 2021 года Минпромторг запустил в экспериментальном режиме маркировку БАД, а в целом, система маркировки внедрена не только для лекарственных препаратов, но и для бутилированной воды и молочной продукции, что позволяет отслеживать реальное происхождение и соответствие продукции требованиям безопасности.