Уватский район, Тюменская область, 8 февраля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трубоукладчика на Усть — Тегусском месторождении в Уватском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По версии следствия, 6 февраля 2022 года около 23:00 (21:00 мск) во время проведения аварийных работ по установке временного герметизирующего устройства произошло разрушение нефтепромыслового трубопровода, в котором под высоким давлением и температурой находилась нефтесодержащая жидкость. В результате погиб 36-летний трубоукладчик, второй работник со множественными телесными повреждениями и ожогами доставлен в больницу Тобольска.

По факту гибели нефтяника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обстоятельства происшествия выясняет созданная на «РН-Уватнефтегаз» (дочернее предприятие «Роснефти») комиссия.