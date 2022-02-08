Верхняя Салда, Свердловская область, 8 февраля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Обнаруженный мёртвым в Свердловской области на трассе Нижняя Салда — Нелоба гражданин скончался из-за обострения хронического заболевания. Об этом сообщили журналистам в региональном Управлении ГИБДД.

Mytaganrog.com ДТП

51-летний житель Верхней Салды 6 февраля управлял автомобилем ВАЗ-2 121 400. Во время движения ему стало плохо. Он остановил транспорт, съехал с дороги, вышел из машины и умер.

Травм в результате съезда с дороги водитель не получил. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Таким образом, в ГИБДД опровергли, что мужчина замёрз возле дороги, дожидаясь помощи после ДТП. Ранее об этом происшествии рассказывали местные СМИ.