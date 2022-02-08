Нур-Султан, , 10:52 — REGNUM Казахстану необходимо построить атомную электростанцию (АЭС) для сохранения своей экономики и лидерства в регионе. Об этом 8 февраля заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства страны.

Касым-Жомарт Токаев Emails.vlast.kz

«Нужно прямо сказать: без чистой атомной энергии мы потеряем всю экономику, не говоря уже об инвестициях, утратим региональное лидерство. Нам позарез нужна электроэнергия, причем атомная, чистая электроэнергия», — сказал он.

Также Токаев поручил правительству Казахстана представить в течение двух месяцев предложения по возврату незаконно вывезенных из республики денежных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в результате массовых беспорядков, которые произошли в республике в начале января, общий ущерб малого и среднего бизнеса составил более 100 млрд тенге (свыше $232 млн).