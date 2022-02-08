Токио, 8 февраля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Серкана Тото, генеральный директор консалтинговой компании Kantan Games, считает, что у Microsoft не получится приобрести крупную японскую студию-разработчика видеоигр. Об этом 8 февраля пишет издание VGC.

Геймер

Тото уверен, что у Microsoft не получится заключить подобную сделку из-за «культурных причин». Японские студии обычно активно сопротивляются возможному слиянию с заграничными компаниями, а некоторые из них и вовсе защищены от попыток поглощения особой системой под названием «Кейрецу».

Кейрецу — это специальная модель бизнеса, представляющая собой группу компаний из разных отраслей, которые «присматривают друг за другом». А также владеют небольшими долями в фирмах друг друга.

Напомним, что Фил Спенсер, глава Xbox, уже выражал желание приобрести азиатскую студию-разработчика игр. В частности, он говорил о студии из Японии.