Пермь, 8 февраля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В Пермском крае за неделю (31 января — 6 февраля) зарегистрировано 47 793 случая ОРВИ и гриппа. Предыдущий показатель превышен на 19,3%. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

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По данным ведомства, наиболее высокий уровень заболеваемости отмечается в Сивинском, Уинском районах и городе Кунгур.

Превышение эпидемического порога зафиксировано во всех возрастных группах, за исключением детей младше двух лет. При этом, по сравнению с прошлой неделей, отмечается снижение заболеваемости среди детей в возрасте 7−14 лет на 10%. В Перми заболеваемость уменьшилась на 19,4%.

Из-за эпидемии ОРВИ и гриппа карантин действует в 395 классах в 158 школах, а также в 299 группах в 186 детских садов. Полностью приостановлен образовательный процесс в 352 школах и 30 дошкольных образовательных учреждениях.