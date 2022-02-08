Красногорск, , 10:53 — REGNUM Арбитраж Московской области удовлетворил иск религиозной организации «Подворье патриарха Московского и всея Руси — храм великомученицы Варвары и преподобного Ильи Муромца в пос. Власиха» и закрепил за истцом право собственности на храм-самострой и вспомогательное здание в посёлке Власиха. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства, передаёт ИА REGNUM.

Храм ИА REGNUM

В споре речь шла о здании храма общей площадью 679,6 кв. м и вспомогательном здании площадью 23,5 кв. м, которые находятся на Соборной площади в поселке Власиха. Чтобы доказать безопасность объектов для жизни и здоровья граждан, была проведена экспертиза. За неё с депозита арбитража компании было выплачено 65 тыс. рублей.

Напомним, спор слушался с июля 2021 года. Ответчиком выступала администрация городского округа Власиха Московской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также в конце декабря 2020 года ещё одна религиозная организация потребовала признать за ней права на здания храма и часовни в Балашихе. В итоге суд признал права собственности за властями Москвы, уточнив статус построек как самовольные.