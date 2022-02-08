Москва, 8 февраля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила ввести такую меру наказания, как конфискация транспортного средства в ряде случаев, передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ирина Яровая

«Предлагается рассматривать и устанавливать конфискацию транспортного средства (ТС), принадлежащего обвиняемому и использованного им при совершении преступления, связанного с управлением ТС в состоянии опьянения либо с превышением скорости или выезде на встречную полосу, а также неоднократным управлением ТС, являясь лишенным права управления», — сказала Яровая в ходе заседания рабочей группы.

По таким составам есть абсолютное понимание того, что не принятие подобной меры было бы необъяснимым и странным для общества, отметила парламентарий.

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