Луганск, 8 февраля 2022, 10:48 — REGNUM Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) вновь фиксирует бронетехнику боевиков ВСУ в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявили 8 февраля в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Отмечается, что Народная милиция ЛНР зафиксировала бронетехнику ВСУ в подконтрольных Киеву населенных пунктах Капитаново, Нижнее и Боброво близ линии соприкосновения.
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Как сообщало ИА REGNUM, контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе на заседании 9 февраля обсудит вопросы обеспечения устойчивого перемирия.
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