Омск, , 10:46 — REGNUM Несовершеннолетняя жительница города Омска подозревается в распространении оптовых партий наркотиков. Как сообщили ИА REGNUM 8 февраля в областном следственном управлении СКР, возбуждено уголовное дело.

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По данным следствия, 16-летняя девушка получила через интернет предложение о заработке. Она решила заняться незаконным распространением наркотических средств.

Изначально школьница была розничным закладчиком, а через некоторое время стала получать оптовые партии наркотика. В съёмной квартире она расфасовывала вещество на мелкие дозы.

В ходе обысков изъято оборудование для взвешивания и фасовки, 18 свёртков с порошком синего цвета. Экспертиза показала, что это наркотическое вещество общей массой более 320 г, что считается особо крупным размером.

Девушке грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Расследование продолжается.

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