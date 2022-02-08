Омск, 8 февраля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Несовершеннолетняя жительница города Омска подозревается в распространении оптовых партий наркотиков. Как сообщили ИА REGNUM 8 февраля в областном следственном управлении СКР, возбуждено уголовное дело.

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По данным следствия, 16-летняя девушка получила через интернет предложение о заработке. Она решила заняться незаконным распространением наркотических средств.

Изначально школьница была розничным закладчиком, а через некоторое время стала получать оптовые партии наркотика. В съёмной квартире она расфасовывала вещество на мелкие дозы.

В ходе обысков изъято оборудование для взвешивания и фасовки, 18 свёртков с порошком синего цвета. Экспертиза показала, что это наркотическое вещество общей массой более 320 г, что считается особо крупным размером.

Девушке грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Расследование продолжается.