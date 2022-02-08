Луганск, , 10:45 — REGNUM Работа гуманитарной подгруппы по Донбассу начата в режиме видеоконференции. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе делегации Луганской Народной Республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию конфликта.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«По плану началось заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам», — говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-службы делегации ЛНР.

При этом ранее в МИД ЛНР и Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказали, что 8 февраля состоятся переговоры политической, экономической, гуманитарной подгрупп и по вопросам безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее австрийский министр иностранных дел Александер Шалленберг заявил, что сумма в размере €2,5 млн будет выделена в скором времени Австрией в качестве гуманитарной помощи Украине из-за ситуации на востоке страны.