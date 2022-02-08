София, , 10:45 — REGNUM В большинстве регионов Болгарии отмечается нехватка жизненно важных медицинских препаратов для борьбы с онкологическими заболеваниями. Об этом 8 февраля пишет софийская газета «Дума».

Врач на операции Phalinn Ooi

Как отмечено в заявлении местных организаций защиты прав пациентов, наиболее критическая ситуация сложилась в Бургасе, Варне, Русе, Шумене и других крупных городах страны. При этом многие пациенты онкологических отделений в региональных больницах вынуждены приобретать соответствующие лекарства за рубежом.

По некоторым данным, причиной сложившейся ситуации стало отсутствие новых государственных контрактов на закупку указанных медикаментов. Срок последнего подобного договора с поставщиками истек 2 февраля нынешнего года.

Как ожидается, новые документы о приобретении препаратов будут подготовлены не ранее марта 2022-го года. В настоящее время число граждан, страдающих различными формами онкологических болезней, в Болгарии превышает 100 тысяч человек.