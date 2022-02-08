Село Чурапча, Якутия, 8 февраля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В якутском селе Чурапча коммунальщики отогревают четыре участка теплотрассы, перемёрзшей из-за аварии на сетях. Без тепла остаются более 180 жилых домов, в том числе около 10 многоквартирных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля в оперативном штабе региона.

Onf.ru Теплотрасса

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Девять метров теплотрассы пришлось восстанавливать после обрушения на трубы стены ветхого здания котельной. ЧП произошло ночью. Сейчас работы по сварке труб уже завершены, коммунальщики пытаются возобновить подачу тепла в дома. Воду из системы отопления сливали.

Для оттаивания воды на четырёх участках теплотрассы в Чурапчу привезли паро-пропарочную машину. Устраняют последствия коммунальной аварии 65 человек и девять единиц техники.

«Все потребители будут подключены после подачи теплосносителя и стабилизации давления. Стоит задача — принять все оперативные мероприятия, чтобы в течение дня восстановить теплоснабжение», — отметили в оперативном штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, для жителей оставшихся без отопления домов открыты пункты временного пребывания, людей обеспечивают горячим питанием. Прокуратура проводит проверку. Температура воздуха в Чурапче 8 февраля — 33 градуса.