Тольятти, Самарская область, 8 февраля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Информацию о ненадлежащем исполнении женщиной обязанностей по воспитанию детей проверяют следователи в Тольятти. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

(сс)kheinz Ребенок

Сообщается, что во время мониторинга СМИ и сети интернет следователи выявили публикацию о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей жительницей Комсомольского района города Тольятти. В публикации сообщалось, что женщина якобы злоупотребляет спиртными напитками, ведет асоциальный образ жизни и проявляет агрессию к соседям.

«В квартире также находятся трое малолетних детей, при этом они проживают в антисанитарных условиях и не обеспечены достаточным количеством продуктов питания, кроме того к ним применяются методы воспитания, доставляющие физические страдания», — цитирует публикацию пресс-служба. Сообщается, что следователи организовали доследственную проверку по признакам истязания и неисполнения обязанностей по воспитанию детей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области женщину заподозрили в оставлении ребенка в опасности.