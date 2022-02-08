Челябинск, , 10:44 — REGNUM В Челябинской области жителя Миасса поймали с 550 граммами наркотиков. Об этом сообщает 8 февраля пресс-служба областного главка МВД.

Нет наркотикам

delraycomputers webdesign

Эту находку силовики совершили в его автомобиле. Кроме того, в гаражно-строительном кооперативе у гражданина 1993 года рождения обнаружили целую нарколабораторию с объёмом производства до 3 кг в месяц. А ещё он оказался организатором наркотического интернет-магазина.

Теперь ему грозит пожизненное заключение. Суда он дожидается в СИЗО.