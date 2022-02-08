Мадрид, 8 февраля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Испанская «Народная партия» хочет «добраться до [дворца] Монклоа за счет боли, жертв и усилий народа», потому что «им наплевать на народ и страну, так как они хотят власти только ради власти». Об этом заявила министр финансов Испании и государственного управления испанского правительства Мария Хесус Монтеро, сообщает агентство EFE.

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Она также обвинила «Народную партию» в попытке подтолкнуть европейские фонды к бойкотированию Испании путём «плохого отзыва об Испании в Брюсселе», что, по её мнению, немыслимо со стороны других европейских лидеров.

Соответствующее заявление Монтеро сделала на митинге в Бургосе перед своими сторонниками.