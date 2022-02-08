Оренбург, , 10:41 — REGNUM В Оренбургской области в отношении задержанного в конце 2021 года в Московской области оренбургского криминального авторитета возбудили еще одно уголовное дело. 66-летнего лидера преступной группы обвиняют в занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Уголовное дело ru.torange.biz

По версии следствия, мужчина с начала 2000-х годов до настоящего времени выполняет организационно-распорядительные функции среди лиц, составляющих уголовно-преступную среду и гражданское население, при этом имеет административные и финансовые рычаги для продуцирования криминальной деятельности, а также руководствуются негласными правилами, обычаями и традициями, сложившимися в криминальной среде.

Оренбуржец назначает «смотрящих» за отдельными городами и районами региона, координирует их деятельность, создает и поддерживает связи между организованными группами и с иными лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, криминальный авторитет был задержан силовиками в конце 2021 года на территории Московской области и доставлен в Оренбург. Ему инкриминировали заказные убийства. В настоящее время мужчина находится под стражей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбурге криминальному авторитету продлили срок ареста