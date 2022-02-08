Ульяновск, , 10:41 — REGNUM В Барышском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Правоохранители полагают, что именинник напал с молотком на гостя, который хотел покинуть квартиру, сообщают УМВД и следственное управление СКР по Ульяновской области.

Фигурантом уголовного дела стал 75-летний житель Барышского района, пострадавшим является его 52-летний знакомый. Следствие полагает, что вечером 5 февраля 2022 года обвиняемый нанёс знакомому несколько ударов молотком по голове и другим частям тела. Врачам удалось спасти пострадавшего.

«В ходе допросов установлено, что обвиняемый отмечал свой день рождения и в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры напал на своего гостя», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В полиции уточняют, что инцидент произошёл в тот момент, когда гости собрались уходить, что не понравилось хозяину квартиры, у которого с одним из присутствующих произошла ссора. Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь.

По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области произошло ещё два нападения с ножом, в результате которых пострадавшие скончались.

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