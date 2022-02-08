Москва, 8 февраля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Поднять до 2 млн рублей не облагаемую налогом совокупную сумму вкладов семьи, оформленных на одного или обоих супругов, предложил депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР).

Duma.gov.ru Ярослав Нилов

Парламентарий готовит соответствующий законопроект и просит главу ЦБ Эльвиру Набиуллину дать поручение предоставить информацию о технической возможности организации межбанковского учёта вкладов лиц, состоящих в браке, для реализации предлагаемой системы исчисления налога, сообщает RT.

Он обратил внимание на то, что при исчислении НДФЛ со вкладов не учитывают положения гражданского и семейного законодательства, в соответствии с которыми нажитое в браке имущество считается совместным имуществом супругов в равных долях.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 2022 г. жители РФ, имеющие на счетах в банках более 1 млн рублей, обязаны платить налог с процентного дохода. Декларировать свои счета не придется, банки сами передадут в ФНС необходимую информацию.

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