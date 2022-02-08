Горно-Алтайск, , 10:40 — REGNUM Республика Алтай вошла в десятку регионов России с наибольшей эффективностью мер лесовосстановления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона со ссылкой на бюллетень федеральной Счётной палаты.

Горный Алтай Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Регионы оценивались по восьми критериям. Так, эксперты изучали эффективность использования средств, достижение плановых показателей, а также работу по учёту и мониторингу состояния лесных угодий. В итоге республика заняла десятое место в рейтинге, набрав 37,5 балла. Лидерами стали Хабаровский край, Вологодская и Ленинградская область.

Добавим, что за последние три года в Горном Алтае было восстановлено более 4 тыс. га лесных насаждений. С 2019 года работы ведутся в рамках национального проекта «Экология».

"К 2024 году поставлена задача обеспечить стопроцентный баланс выбытия и воспроизводства лесов. Промежуточный плановый показатель Республики Алтай 2021 года — 47,4%, который был перевыполнен на 12%», — добавили в ведомстве.

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