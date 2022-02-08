Евпатория, Крым, , 10:39 — REGNUM Бывший глава администрации города Евпатория Андрей Филонов, осуждённый за превышение должностных полномочий, выйдет на свободу, ранее вынесенное решение Керченского городского суд утвердил Верховный суд Республики Крым 8 февраля.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Верховный суд Республики Крым оставил без изменения постановление Керченского городского суда Крыма об удовлетворении ходатайства Филонова об условно-досрочном освобождении, а апелляционное представление прокуратуры без удовлетворения, сообщил «Крыминформ».

Глава администрации Евпатории Андрей Филонов был задержан в апреле 2019 года, в отношении него возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий — его обвинили в незаконном снижении арендной платы земельных участков, а также в незаконном распоряжении муниципальным имуществом. Общая сумма причиненного ущерба оценивалась в 80 млн рублей.

В октябре 2020 года Железнодорожный районный суд Симферополя признал Филонова виновным и приговорил его к трем годам и восьми месяцам колонии-поселения, однако позже решением Верховного суда Крыма срок был увеличен до шести с половиной лет.