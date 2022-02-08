Чита, , 10:39 — REGNUM СУ СК РФ по Забайкальскому краю известило о проведении доследственной проверки по факту нападения безнадзорных собак на пожилую женщину в Чите.

Пасть собака SplitShire

По данным информационных агентств, несколько собак напали на пожилую женщину. Собаки укусили женщину и разорвали на ней одежду. Пострадавшей женщине назначены уколы и перевязки. Следователи проведут комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств случившегося. Будут запрошены данные в медицинском учреждении о характере и тяжести полученных женщиной телесных повреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января, по дороге домой из музыкальной школы в Домне (Забайкальский край) пропала семилетняя девочка, но уже спустя полчаса после обращения в правоохранительные органы её тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

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