Париж, , 10:36 — REGNUM После встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона существует надежда на диалог и деэскалацию ситуации вокруг Украины. Об этом 8 февраля заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала France 2.

Клеман Бон Diplomatie.gouv.fr

Следите за развитием событий в трансляции: «Переговоры Путина с Макроном – все новости»

«Да, я думаю, после этой встречи, которой предшествовали подготовительные телефонные разговоры, есть возможный путь, чтобы избежать конфликта, что является нашей целью, и установить деэскалацию», — сказал он в ответ на вопрос о том, возможна ли деэскалация ситуации на Украине после встречи президентов России и Франции.

Также Бон добавил, что это займет еще какое-то время и еще имеется большое число рисков, однако «надежда на диалог есть и вчера она материализовалась в виде визита президента в Москву».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерении «укрепить восточный фланг альянса в условиях сосредоточения российских войск вокруг Украины».