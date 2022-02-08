Челябинск, 8 февраля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Челябинской области 24-летний гражданин подозревается в фиктивном занятии поста директора одной из фирм. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

Паспорт

По данным следствия, стать фиктивным директором гражданин согласился за вознаграждение. Он предоставил свой паспорт и по нему сведения о нём как руководителе были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

Сейчас в отношении него заведено уголовное дело. Гражданину грозит до до двух лет исправительных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинской области поймали уже несколько зиц-директоров.