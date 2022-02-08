Москва, , 15:10 — REGNUM В возможном российско-украниском конфликте Турция ни в коем случае не должна получить роль посредника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявил политолог Аслан Рубаев.

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«В этом конфликте кто такая Турция?! Реджеп Тайип Эрдоган с его имперскими амбициями опять желает показать, что Турция это — какое-то огромное государство, которое может что-то урегулировать. Без Турции будут решать эти вопросы, Турция там — никто и звать её — никак. Там посредниками могут быть Франция, Германия, даже не США, и уж тем более не Турция. Эрдогану очень хочется половить рыбку в мутной воде. Вероятно он думает, что это будет какая-то крупномасштабная война, в результате которой, Эрдоган сможет вернуть «свой Крым». Поэтому аосредничество Турции невозможно. Нашему МИДу надо проявить силу воли, чтобы не допустить посредничества Турции. Да и сами турки понимают, что с ними никто не будет разговаривать», — сказал эксперт.

Напомним, что Турция не признаёт воссоединение Крыма с Россией.