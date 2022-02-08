Курган, 8 февраля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Житель Курганской области устроил хакерские атаки на государственные учреждения России. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Christoph Scholz Хакер

Житель курганского города Шумихи 35-лет со своего домашнего компьютера незаконно использовал вредоносную программу, предназначенную для несанкционированной нейтрализации средств защиты компьютерной информации.

С использованием данной программы он пытался взломать сайты министерства здравоохранения Чечни, Алтайского государственного университета и портала муниципальных услуг города Иваново.

Злоумышленнику предъявлено обвинение по ч.1 ст.273 УК РФ («Использование компьютерной программы, заведомо предназначенной для уничтожения или нейтрализации средств защиты компьютерной информации»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, греческие хакеры 7 февраля похвастались, что сумели взломать министерство образования и науки Северной Македонии.