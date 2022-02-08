Санкт-Петербург, 8 февраля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Очередную вереницу из автомобилей скорой медицинской помощи наблюдали петербуржцы у коронавирусного стационара на севере Санкт-Петербурга утром 8 февраля. Однако, как уточнил ИА REGNUM главный врач частной службы скорой помощи Coris Лев Авербах, очереди в эти дни наблюдаются эпизодически и не такие, как были в «третью» волну эпидемии.

Facebook.com Очередь из «скорых» в больницу Петербурга.

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

Очередь из автомобилей «скорых» к главному входу в приемные покои городской больницы Святого Георгия наблюдалась ранним утром 8 февраля. Ожидали приёма пациентов в стационар как минимум восемь автомобилей.

«Очереди периодические, то возникают, то пропадают. Сейчас нет такого повсеместного, когда целыми днями во все больницы были очереди, — пояснил Лев Авербах. — Такого напряжения, как было в «третью» волну, сейчас нет. Тогда пациенты по 12 часов ожидали машину, а в последнюю неделю максимум до пяти часов доходило».

По словам собеседника агентства, большинство больных с ковидом сейчас лечатся амбулаторно, однако стационары всё равно не испытывают недостатка в пациентах. Очень много госпитализируется пожилых горожан, также участились случаи госпитализации детей.

«Госпитализаций достаточно много, но тяжелых больных, которые не могут без кислорода, с низкой сатурацией, которые были в «третью» и «четвертую» волны, стало меньше. Дети госпитализируются единицами», — пояснил главврач частной скорой помощи.

Также Авербах отметил, что у ковида изменилась симптоматика: появился насморк, кашель, боль в горле.

«Все по-разному переносят. Это грипп, смешанный с ОРВИ», — подытожил врач.