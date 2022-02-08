Токио, , 10:35 — REGNUM Известные разработчики видеоигр назвали своих любимых боссов из игр студии From Software (Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice). Их слова приводит издание Game Informer.

Dark Souls 3 Скриншот с YouTube

Так, глава From Software Хидэтака Миядзаки назвал своим самым любимым боссом Старого Монаха из Demon's Souls. По его словам, этот противник стал «личной гордостью» разработчика, так как его дизайн изначально был неоднозначно встречен другими представителями студии.

Рэндалл Лоу из Bluepoint Games, в свою очередь, отметил Танцовщицу Холодной Долины из Dark Souls 3. А ведущий сценарист Naughty Dog Джо Петтинати назвал любимым боссом Обезьяну-стража из Sekiro.

Напомним, что все игры студии Froms Software известны своей высокой сложностью и особому подходу к дизайну боссов. Сейчас разработчики готовятся к релизу Elden Ring, своей самой амбициозной игры.

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