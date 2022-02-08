провинция Фарьяб, 8 февраля 2022, 10:34 — REGNUM Прошлой ночью в уезде Андхой афганской провинции Фарьяб был убит молодой человек. Об этом 8 февраля сообщает газета «8 Собх».
По словам источника, молодого человека зовут Хаятулла, он являлся жителем села Аланди уезда Андхой. Сообщается, что молодого человека убили двое мужчин.
Местные чиновники сообщили изданию, что по обвинению в убийстве юноши были арестованы два человека, которые в ходе предварительного следствия признали свою вину. Мотивом убийства стала личная неприязнь.
Два дня назад в этом же уезде было найдено тело торговца коврами, похищенного три месяца назад.
Жители Андхоя выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией и призвали талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) положить конец преднамеренным убийствам и похищениям людей.