Провинция Фарьяб, Афганистан, 8 февраля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Прошлой ночью в уезде Андхой афганской провинции Фарьяб был убит молодой человек. Об этом 8 февраля сообщает газета «8 Собх».

kropekk_pl Убийство

По словам источника, молодого человека зовут Хаятулла, он являлся жителем села Аланди уезда Андхой. Сообщается, что молодого человека убили двое мужчин.

Местные чиновники сообщили изданию, что по обвинению в убийстве юноши были арестованы два человека, которые в ходе предварительного следствия признали свою вину. Мотивом убийства стала личная неприязнь.

Два дня назад в этом же уезде было найдено тело торговца коврами, похищенного три месяца назад.

Жители Андхоя выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией и призвали талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) положить конец преднамеренным убийствам и похищениям людей.