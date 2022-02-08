Москва, 8 февраля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В 2021 году в Москве поставлено на кадастровый учёт свыше 10,7 млн кв. метров жилой недвижимости. Об этом 8 февраля сообщили в столичном управлении Росреестра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

В пресс-службе отметили, что показатель на 60% превзошёл итоги 2020 года. Всего на учёт поставили 330 многоквартирных домов, в том числе 83 по программе реновации.

Как рассказал глава управления Игорь Майданов, градостроительная политика в Москве направлена на улучшение условий для жизни, создание удобной и качественной инфраструктуры, всестороннее развитие города.

«Жилая застройка — это безусловный приоритет. Темпы строительства растут из года в год, а мы со своей стороны стараемся максимально упростить учетные и регистрационные действия, при этом проводя все необходимые проверки», — заявил он.