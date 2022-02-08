Москва, , 10:33 — REGNUM Повышенное внимание созданию надежной расчетной инфраструктуры с другими государствами уделяет Россия. Об этом 8 февраля рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.

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По словам замглавы МИД РФ, Москва прилагает значительные усилия для обеспечения безопасности от негативных воздействий своих законных торгово-экономических связей и инвестиционных проектов.

«При этом повышенное внимание уделяется вопросам создания надежной расчетной инфраструктуры, в том числе с зарубежными странами», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Запад найдёт или выдумает повод для введения антироссийских санкций при его отсутствии.