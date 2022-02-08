Джакарта, 8 февраля 2022, 10:31 — REGNUM Власти Индонезии продлили действие ограничений по коронавирусу на островах Ява и Бали с 8 по 14 февраля 2022 года, сообщает Kompas.
Министерство внутренних дел страны по-прежнему разрешает иностранным гражданам посещать Индонезию.
Самолетам разрешили заходить на посадку в шести аэропортах, включая аэропорт Нгурах Рай в Денпасаре и Ханг Надим в Батаме.
Как сообщало ИА REGNUM, восемь пациентов с геморрагической лихорадкой денге в Индонезии умерли с начала 2022 года.
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