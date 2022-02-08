Джакарта, 8 февраля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Власти Индонезии продлили действие ограничений по коронавирусу на островах Ява и Бали с 8 по 14 февраля 2022 года, сообщает Kompas.

Тирта Гангга – водный дворец на Бали, Индонезия

Министерство внутренних дел страны по-прежнему разрешает иностранным гражданам посещать Индонезию.

Самолетам разрешили заходить на посадку в шести аэропортах, включая аэропорт Нгурах Рай в Денпасаре и Ханг Надим в Батаме.

Как сообщало ИА REGNUM, восемь пациентов с геморрагической лихорадкой денге в Индонезии умерли с начала 2022 года.