Оренбург, 8 февраля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В Оренбурге неоднократно через суд пришлось добиваться лекарства для ребенка-инвалида с редким заболеванием. Об этом сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда.

Xconomy.com Лекарства

Препарат был назначен ребенку консилиумом врачей. Предшествующая терапия оказалась неэффективной. Медики указали, что лекарство жизненно и постоянно необходимо пациенту.

Минздрав отказал в обеспечении лекарством. Ведомство объяснило свою позицию тем, что препарат не зарегистрирован в России. Прокурор пожал иск, потребовав лекарство для ребенка-инвалида.

Решением суда первой инстанции исковые требования прокурора были удовлетворены. Минздрав обязали организовать бесплатное обеспечение ребенка-инвалида за счет средств бюджета Оренбургской области лекарственным препаратом, регулярно и в полном соответствии с протоколами консилиума врачей, до отмены препарата. Однако министерство оспорило это решение, посчитав его незаконным и необоснованным.

Судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного суда оставила вердикт коллег без изменений. Ребенок-инвалид вправе бесплатно получать за счет средств регионального бюджета все лекарства, в том числе и те, которые не зарегистрированы на территории Российской Федерации.