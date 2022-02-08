Саратов, 8 февраля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Саратовской области прокуратура заинтересовалась исполнением законодательства о госконтроле со стороны регионального управления Роспотребнадзора. Организована проверка, сообщает пресс-служба ведомства.

Ysia.ru Прокуратура

Прокуратура оценит обоснованность инициирования контрольных (надзорных) мероприятий, изучит материалы административных расследований и дел об административных правонарушениях, проверит законность назначения административных наказаний.

Организациям, в которых прошли проверки Роспотребнадзора без согласования с органами прокуратуры, а по итогам административного расследования назначено наказание за совершенное впервые правонарушение в виде штрафа, предлагают заявить о данных фактах в прокуратуру Саратовской области.

ИА REGNUM напоминает, генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить обоснованность повышения стоимости на ПЦР-тесты, выявляющие возбудителя COVID-19. Поводом для проверки стали публикации в СМИ о существенном росте цен на диагностические услуги.

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