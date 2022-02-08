Сеул, 8 февраля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В 2021 году среднемесячная заработная плата граждан КНДР, бежавших в Южную Корею, достигла почти 2,3 млн вон (~$1920). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные фонда Korea Hana Foundation и министерства объединения Южной Кореи.

Цитата из аф «Паприка». реж. Сатоши Кон. 2006. Япония Два «Я»

Согласно опросу, проведенному среди 2465 перебежчиков в возрасте старше 15 лет, в прошлом году среднемесячная заработная плата перебежчиков составила 2,27 млн вон (~$1891), что на 457 тыс. вон (~$380) меньше, чем в среднем по стране.

Известно, что в 2019 году разрыв в заработных платах составил 599 тыс. вон (~$500), а в 2020 году — 520 тыс. вон (~$433).

В министерстве объединения Южной Кореи отметили, что правительство стремится усилить поддержку и условия для перебежчиков.