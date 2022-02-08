Вальядолид, Испания, , 10:26 — REGNUM Испанская «Народная партия» (Partido Popular) рассматривает возможность требования перевыборов в Кастилии и Леоне, если она не получит абсолютного большинства на выборах в регионе 13 февраля. Об этом заявил председатель испанской партии «Голос» (Vox) Сантьяго Абаскаль, сообщает агентство EFE.

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Он также попросил соратников по оппозиционной коалиции из «Народной партии» не вести себя «в политике как капризный ребенок».

Абаскаль пояснил, какого принципа придерживаются представители «Народной партии»: «Либо вы дадите нам абсолютное большинство, либо мы будем голосовать снова, пока вы нам его не дадите».