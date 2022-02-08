Минск, 8 февраля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Несмотря на многие сходства двух постсоветских государств, образованных на месте советских республик, Белоруссии и Казахстана, различий между ними больше. Правомерно ли говорить о сходстве кризисов, выразившихся в массовых выступлениях против верховной власти в этих государствах, рассуждает постоянный автор ИА REGNUMСергей Артёменко.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспорядки в Казахстане

Хотя и в Белоруссии, и в Казахстане полно проблем, делающих их похожими друг на друга, вроде замаскированных под многопартийность псевдомонархических политических систем, их историко-культурные и экономические черты совершенно различны. Не стоит говорить и о том, что казахстанский кризис это «такое же» следствие неумелой передачи власти, как и белорусский. Разве Лукашенко собирается передавать власть? Конечно, во многих вопросах юго-восточные бывшие республики СССР обогнали белорусского лидера по части закрепления статуса несменяемости. Но если Лукашенко твердо решит двинуться по такому пути, тогда следующий кризис в Белоруссии действительно может напомнить происходившее в Казахстане. Что же намерен предпринять белорусский президент, чтобы «уйти, но остаться»?Читайте статью Сергея Артёменко.

Казахстан и Белоруссия: разные дороги к одному обрыву