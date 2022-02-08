Москва, 8 февраля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Евросоюз может оказаться более здравомыслящим, чем США, и отказаться от введения санкций против России, от которых пострадает международная финансовая система. Об этом 8 февраля заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

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По его словам, именно на это рассчитывает российская сторона.

«Надеемся, что в отличие от лишённого какой бы то ни было адекватности подхода Вашингтона на «санкционном поприще» благоразумие в Брюсселе всё же возобладает и задействования подобных ограничительных мер, от которых пострадала бы прежде всего устойчивость самой международной финансовой системы, а также восстановление мировой экономики и способность своевременно выполнить цели устойчивого развития, не произойдёт», — отметил в беседе с РИА Новости российский дипломат.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз обладает инструментами для внедрения болезненных для России ограничительных мер, однако Брюссель предпочёл бы их не вводить. Он добавил, что Евросоюз имеет определённый набор инструментов в экономике, торговле и финансах, которые могут быть задействованы и будут иметь серьёзные последствия для российской экономики. Речь идёт как о персональных санкциях, так и о секторальных и финансовых.