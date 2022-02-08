Москва, , 10:26 — REGNUM Менее чем на 10% выросли экспортные поставки российских минеральных удобрений в 2021 г., следует из материалов ФТС России. Это вдвое меньше, чем динамика внутреннего рынка. По данным Минсельхоза России, в прошлом году сельхозтоваропроизводители увеличили закупки минеральных удобрений почти на 20%, до 4,7 млн тонн (в пересчете на 100% питательных веществ — д.в.). С учетом накопленных ресурсов, совокупный объем приобретения вырос до 5 млн тонн д.в.

Драйвером роста экспорта (24,2%) стали калийные удобрения, что связано с запуском предприятиями-участниками Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) новых производств. Сравнительно незначительный прирост внешней торговли азотными и сложными удобрениями — 5,3% и 3,2% соответственно — объясняется ростом внутреннего спроса и приоритетом внутреннего рынка.

Исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов: «Стратегически приоритетным потребителем для российской отрасли минеральных удобрений всегда выступает отечественный АПК. Аграрии нашей страны ежегодно приобретают отечественных минудобрений больше, чем любая из почти 150 стран-импортеров российской продукции.

План Минсельхоза России по приобретению аграриями минеральных удобрений в 2021 г. был перевыполнен. Утвержденный Минсельхозом и Минпромторгом России план по поставкам удобрений на внутренний рынок в текущем году выполняется полностью: в настоящее время наиболее востребованное аграриями минеральное удобрение — аммиачная селитра — идет исключительно на потребности российского АПК и горнодобывающей промышленности.

Наши предприятия также участвуют и в реализации государственной задачи по увеличению несырьевого неэнергетического экспорта, поступления от которого являются основным источником финансирования отраслевых инвестпрограмм по строительству в России новых мощностей и модернизации действующих. С учетом того, что к 2025 г., по плану Минсельхоза России, отечественный АПК будет закупать не менее 8 млн тонн д.в. минеральных удобрений, на ближайшие 6 лет участники РАПУ запланировали порядка 2 трлн капвложений в расширение производства. В результате инвестиционной активности участников РАПУ с 2013 г., к 2026 г. производственные мощности отрасли практически удвоятся. Создаваемые и модернизируемые производства, финансируемые преимущественно за счет выручки от экспорта, будут и дальше надежно участвовать в обеспечении высокого уровня доступности продукции для наших аграриев».

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