Южно-Сахалинск, 8 февраля 2022, 10:26 — REGNUM Заявление посла США в ЯпонииРама Эмануэля о суверенитете Японии над южной частью Курил председатель комитета по социальной политике областной Думы Сахалина Александр Болотников («Единая Россия») назвал безответственным. 8 февраля депутаты выразили официальную позицию регионального парламента о принадлежности Курильских островов.
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Как сообщало ИА REGNUM, американский посол в Японии Рам Эмануэль заявил, что власти США признают суверенитет Японии над «северными территориями», то есть южной частью Курильских островов, а также поддерживают Токио по этому вопросу.