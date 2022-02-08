Южно-Сахалинск, , 10:26 — REGNUM Заявление посла США в ЯпонииРама Эмануэля о суверенитете Японии над южной частью Курил председатель комитета по социальной политике областной Думы Сахалина Александр Болотников («Единая Россия») назвал безответственным. 8 февраля депутаты выразили официальную позицию регионального парламента о принадлежности Курильских островов.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Посол США: Вашингтон признаёт суверенитет Японии над южной частью Курил

«Сахалинская областная Дума неоднократно заявляла, что южные Курилы — это неотъемлемая часть Российской Федерации. Границы должны оставаться незыблемыми. Заявление американского посла о принадлежности южных Курил, считаю, безответственным. Для нас оно абсолютно неприемлемо. Еще раз повторю — Курильские острова, в том числе и южные Курилы, есть и будут неотъемлемой частью нашей России», — сказал Александр Болотников.

Как сообщало ИА REGNUM, американский посол в Японии Рам Эмануэль заявил, что власти США признают суверенитет Японии над «северными территориями», то есть южной частью Курильских островов, а также поддерживают Токио по этому вопросу.