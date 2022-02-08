Кызыл, 8 февраля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В Туве по итогам 2021 года объём производства пищевых продуктов составил 155,1 млн рублей или 31,9% от общего объёма обрабатывающих производств республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

(сс) CWitte Колбаса

По сравнению с предыдущим годом, пищевая промышленность продемонстрировала рост на 8,2%. Основное влияние оказали предприятия по переработке и консервированию мясных продуктов, нарастившие производство на 34%.

«Мяса и субпродуктов произведено больше в 2,5 раза (в 2021 году — 351,2 тонны), изделий колбасных, включая изделия колбасные для детского питания — на 14,7% (60 тонн), полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных — на 5,8% (302,7 тонны)», — отметили в службе статистики.

Кроме того, росло производство молочной продукции, продуктов из муки, крахмала, готовых блюд.

Вместе с тем, за год зафиксировано снижение объёмов переработки и консервирования морепродуктов почти на 25%. В частности, мороженной рыбы произведено на 29,4% меньше, чем в 2020 году.