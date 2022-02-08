Москва, 8 февраля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Более четверти родителей сыновей в России (26%) мечтают видеть своих мальчиков специалистами сферы информационных технологий, 10% — сотрудниками военных ведомств, силовых структур или МЧС, еще 9% — медработниками. Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Профессия — спасатель

В сфере строительства и архитектуры видят своих сыновей 7%. По 4% родителей хотели бы, чтобы сыновья работали с финансами, на производстве или в нефтегазовой сфере. 3% родителей мечтают о научной работе. По 3% родителей видят карьеру сыновей в спорте или юриспруденции, 2% — в политике.

20% родителей девочек видят будущее своих дочерей в медицине, 11% — в IT-сфере, 6% — в экономике. По 5% хотели бы, чтобы их дочери работали в индустрии спорта или юриспруденции, по 4% — в строительстве и силовых структурах, МЧС.

О научной карьере для девочки мечтают 3%. Видеть свою дочь педагогом или специалистом нефтегазовой сферы хотят по 3% родителей, по 2% — сотрудником сферы производства, ветеринарии или индустрии красоты.

Опрос проведён 27 января — 2 февраля 2022 года. Опрошены 1000 родителей сыновей и дочерей в возрасте до 17 лет в 256 населенных пунктах.

ИА REGNUM сообщало, по мнению родителей, наиболее перспективными являются специальности, связанные со сферой информационных и компьютерных технологий и связи (39,8%), медицины (35%), армии, полиции и силовых структур (34,5%).

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