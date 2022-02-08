Забайкальский край, 8 февраля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Счётная палата Забайкальского края обнародовала итоги проверки капитального ремонта дома культуры в с. Урлук Красночикойского района и выявила вопиющие нарушения. Как сообщает сегодня, 8 февраля телеграм-канал надзорного ведомства, из направленных в рамках регионального проекта «Культурная среда» порядка 20 млн рублей, неэффективно потраченными оказались 401,6 тыс. рублей.

Счётная палата Забайкалья Забайкалье. Туалет в ДК, который никогда не будет работать, так как в здании нет канализации

«Отремонтированный санузел попросту не работает. Виной тому «промахи» в сметной и иной документации (в здании ДК всегда отсутствовало централизованное водоснабжение, однако данный факт при планировании работ не был учтен).

И, вроде бы, неплохая идея оснастить дом культуры современным санузлом, но в условиях отсутствия соответствующей коммунальной инфраструктуры, она очевидно была обречена. Так не лучше ли было предусмотреть эти средства на выполнение других видов работ? Тем более, что таковых по результатам проверки набралось достаточно», — сказано в официальном сообщении прокуратуры.

В качестве мер реагирования в адрес учреждения культуры направлено представление об устранении выявленных нарушений и недостатков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Счётная палата (СП) Забайкалья известила об увеличении доходной части бюджета региона. В целом, за девять месяцев 2021 года он был исполнен с дефицитом в объеме 0,4 млрд рублей, что на 0,2 млрд рублей ниже аналогичного показателя предыдущего года.

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